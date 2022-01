Neckarsteinach. (pol/lesa) Einen Schaden von mehreren Hundert Euro haben zwei Männer in der Nacht auf Montag, 17. Januar, an einem Zigarettenautomaten in der Burgenstraße verursacht. Wie die Polizei berichtet, hatten die beien Männer sich gegen 3 Uhr am Automaten "zu schaffen" gemacht. Dabei ertappte sie ein Anwohner, der die beiden ansprach. Sie flüchteten daraufhin ohne Beute.

Nun sucht die Polizei die beiden Flüchtigen. Beide sollen laut dem Zeugen etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und kurze schwarze Haare haben. Bekleidet sollen sie mit hellen Jacken gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06272/93050 entgegen.