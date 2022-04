An einer abgelegenen Stelle im bayerischen Nationalpark Berchtesgaden haben Ersthelfer einem Urlauber aus Hessen durch schnelles Handeln wahrscheinlich das Leben gerettet. Der 49-Jährige hatte am Donnerstag im oberbayerischen Klausbachtal an einer Hängebrücke gesundheitliche Probleme bekommen, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) berichtete. Ranger des Nationalparks nahmen den Mann und seinen Begleiter daraufhin im Auto in die nächste Ortschaft mit und verständigten sofort einen Notarzt.