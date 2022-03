Vincenzo Grifo vom Bundesligisten SC Freiburg träumt von einer Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit der italienischen Nationalmannschaft. "Eine Berufung würde ich mir natürlich wünschen, weil so ein WM-Turnier etwas Außergewöhnliches ist. Ich glaube persönlich immer an eine erneute Berufung, so wie ich früher daran geglaubt habe, dass ich irgendwann nominiert werde", sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview der "Badischen Neuesten Nachrichten" (Donnerstag).