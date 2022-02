Laut Wehrle ist es für die Vereine jetzt schwierig, noch etwas auf die Beine zu stellen. "Es werden deshalb wohl nur kleinere Veranstaltungen werden." Manche Zünfte hätten sich gewünscht, dass die Ansage der Landesregierung früher gekommen wäre. "Aber ich habe dafür auch Verständnis. Die Dynamik dieses Virus war nicht abzusehen. Das muss man fairerweise sagen."

Er gehe davon aus, dass jetzt nur noch wenige Städte das organisieren könnten, was in Rottweil der Fall sei. Sowohl am Fasnetsmontag als auch am Fastnetsdienstag sollen dort jeweils bis zu 1000 Narren mit Abstand in einen abgesperrten Bereich in der Altstadt einziehen. Für die Teilnahme am Narrensprung gilt demnach die 2G-plus-Regel für Narren wie Zuschauer und eine FFP2-Maskenpflicht. Das heißt, es dürfen nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen Schnelltest dabei sein. Zudem müssen alle Teilnehmer vorher eine Karte kaufen. Die Zuschauerzahl wird auf 6000 begrenzt.

