Anreise: Lufthansa (www.lufthansa.com) plant ab 19. September wieder Verbindungen nach Namibia aufzunehmen. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen der namibischen Regierung sind dreimal pro Woche Nonstop-Flüge von Frankfurt nach Windhuk in Planung. Die Flüge werden von Brussels Airlines für Eurowings (www.eurowings.com) durchgeführt. Von der Hauptstadt fliegen Buschflieger in die wichtigsten Schutzgebiete Namibias. Eine Rundreise in die meisten Landesteile ist auch mit dem geländetauglichen Mietwagen möglich.

Unterkunft: Die nostalgische Sonop Lodge unweit des riesigen Namib Naukluft-Nationalparks entführt ihre Gäste in die Welt britischer Entdeckungsreisen der 20er Jahre. Omaanda ab 1000 EUR/Sonop ab 1200 EUR DZ inkl. VP/alle Getränke (außer Premium) /2 Pirschfahrten/weitere Aktivitäten.