BIOGRAFIE

Name: Pedro Almodóvar Caballero

Geboren am 25. September 1949 im spanischen Calzada de Calatrava

Kindheit: Almodóvar besuchte die Grundschule der Ordensgemeinschaft der Salesianer und die weiterführende Schule bei den Franziskanern. Aufgrund schlechter Erfahrungen mit der religiösen Erziehung wandte er sich später vom Glauben ab.

Jugend: Mit 16 Jahren zog Almodóvar alleine nach Madrid, wo er sich mit Gelegenheitsjobs durchschlug, nebenher schrieb er Geschichten und unternahm erste filmische Gehversuche.

Filmkarriere: Almodóvar gilt als der international bekannteste spanische Regisseur des zeitgenössischen Kinos. Er begann seine filmische Karriere als Underground-Künstler der Movida madrileña, einer Kulturbewegung nach dem Ende der Franco-Diktatur. Mit seinem ersten Spielfilm "Pepi, Luci, Bom und der Rest der Bande" (1980) wurde er über die Grenzen Spaniens hinaus bekannt. In Deutschland gelang ihm der Durchbruch mit der Madrider Stadtkomödie "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" (1988).

Auszeichnungen: 1987 erhielt er als erster Regisseur für "Das Gesetz der Begierde" den Filmpreis Teddy Award im Rahmen der Berlinale. Seine Tragikomödie "Alles über meine Mutter" (1999) wurde neben zwei Goyas, dem Europäischen Filmpreis und dem Regiepreis bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes mit einem Oscar und einem Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. 2002 Europäischer Filmpreis und Oscar (bestes Original-Drehbuch) für "Sprich mit ihr". 2006: Europäischer Filmpreis und Goldene Palme für "Volver - Zurückkehren". 2013: Europäischer Filmpreis für die beste europäische Leistung im Weltkino. Bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig erhielt Pedro Almodóvar den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk.