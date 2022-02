Das nächste Luxus-Hotel in der Banken- und Messestadt Frankfurt gibt in der Corona-Flaute auf. Nach dem "Hessischen Hof" und der "Villa Kennedy" schließt nun die arabische Kette Jumeirah ihr 218-Zimmer-Haus in der Innenstadt. Die Immobilie in einem erst vor gut zehn Jahren errichteten Büro- und Shopping-Komplex wird aber weiterhin als Hotel betrieben, wie die Münchner MHP Hotel AG als neue Pächterin mitteilte.