Nach zwei Corona-Jahren kann der Wettbewerb "Jugend musiziert" in Hessen wieder fast in gewohnter Form stattfinden. Dazu kommen vom 24. bis 27. März 282 junge Künstler in der Landesmusikakademie in Schlitz zusammen, wie der Landesmusikrat am Montag in Wiesbaden mitteilte. Sie stellen sich in 12 verschiedenen Kategorien dem Urteil einer Fachjury.