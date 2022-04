Nach jahrelangem Warten öffnet Deutschlands erstes Museum für elektronische Musik (Momem) heute in Frankfurt seine Türen. Für geladene Gäste gibt es am frühen Abend (18.00 Uhr) einen Empfang in der Paulskirche, bevor das Momem im Anschluss offiziell eröffnet wird. Zum Auftakt wird eine Ausstellung über DJ-Legende Sven Väth (57) gezeigt. Das Technomuseum befindet sich in der Zwischenebene an der Hauptwache.