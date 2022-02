An den Straßen in Hessen steht in den kommenden Wochen wieder das Großreinemachen an: Nach dem Winterdienst und der Gehölzpflege werden die rund 900 Beschäftigten der Straßenmeistereien sowie zahlreiche Mitarbeiter von Fremdfirmen im März und April wieder Müll einsammeln, den manche Menschen achtlos aus dem Autofenster werfen oder auf Parkplätzen wild entsorgen, wie Hessen Mobil auf Anfrage mitteilte. Die Straßenverkehrsbehörde betreut insgesamt rund 152.00 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Bundesland.