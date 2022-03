Der Radverkehr in Hessen soll künftig flächendeckend erfasst werden. Bis Ende des Jahres werden 270 automatische Zählstellen an Straßen und Radwegen installiert, wie die Landesstraßenbaubehörde Hessen Mobil am Freitag berichtete. Die erste Anlage wurde am Freitag an der Radschnellverbindung zwischen Erzhausen und Egelsbach installiert.