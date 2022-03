Der Landessportbund Hessen hat den pandemiebedingten Abwärtstrend bei seinen Mitgliedern aus dem Jahr 2020 gestoppt und befindet sich wieder leicht im Aufwind. Zum Stichtag 1. Januar 2022 verzeichnete die Dachorganisation des organisierten Sports 2 071 322 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in seinen Reihen und damit ein Plus von 7011 Mitgliedern (0,3 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Dies teilte der lsb h am Donnerstag mit.