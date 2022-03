Der evangelischen Landeskirche in Baden sind inzwischen 92 Fälle sexualisierter Gewalt aus den eigenen Reihen und der Diakonie bekannt. Täter beziehungsweise tatverdächtig seien ausschließlich Männer, sagte Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh am Montagabend in Karlsruhe. Die Fälle reichten vor allem ab den 1950er Jahren bis in die heutige Zeit. "In meiner Amtszeit hat es alle zwei Jahre einen Fall gegeben." Einige Beschuldigte seien schon tot. "Im Dienst ist niemand mehr", sagte Cornelius-Bundschuh.