Beim Brand einer Lagerhalle in Nidda (Wetteraukreis) ist am Samstag ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Halle, in der Elektrogeräte gelagert wurden, habe vollständig in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die gegen 2.30 Uhr alarmierte Feuerwehr habe ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäude verhindern können. Die Kriminalpolizei ermittle nun wegen der Brandursache.