Leipzig (dpa) - Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat beim CDU-Parteitag demonstrativ seine Loyalität zur Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer beteuert. «Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung», sagte Merz in der Aussprache nach der Rede der Parteichefin in Leipzig. Kramp-Karrenbauer habe eine «kämpferische, mutige und nach vorn zeigende Rede gehalten». Die CDU-Chefin hatte zuvor die Machtfrage gestellt, weil es wegen Wahlniederlagen und schlechten Umfragewerten viel Kritik an ihr gegeben hatte - indirekt auch von Merz.