Anreise: Mit dem Auto fährt man über Frankfurt und Erfurt circa 536 km nach Meißen.

Porzellan-Manufaktur Meissen: Die Erlebniswelt Haus Meissen mit Schauwerkstatt, Museum, Shop und Kulinarik ist ganzjährig von 9-17 Uhr geöffnet, Talstraße 9, 01662 Meißen, E-Mail: museum@meissen.cmm, Tel: 0049 (0)35 21 4 68-2 08

Fax: 0049 (0)35 21 4 68-8 04, www.erlebniswelt-meissen.com

Bequem auf den Burgberg: Für alle, denen der Aufstieg zu Dom und Albrechtsburg von der Altstadt aus zu anstrengend ist, gibt es auf der anderen Seite des Burgbergs eine kräfteschonende Alternative: In der Meisastraße liegt (direkt gegenüber eines kostenpflichtigen Parkplatzes) die Talstation des Panoramaaufzugs, der seine Fahrgäste für 1 Euro in 40 Sekunden direkt am Domplatz abliefert.

Weitere Auskünfte: www.stadt-meissen.de