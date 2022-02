Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr hat 2021 einen Auftragsrekord erzielt. Dank der prall gefüllten Bücher will der Konzern im laufenden Jahr die Pandemie komplett abhaken. Der seit Jahresbeginn amtierende Konzernchef Jochen Weyrauch sagte am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg): "2022 wollen wir unser profitables Wachstum fortsetzen und das Vorkrisenniveau von 2019 erreichen oder sogar übertreffen."