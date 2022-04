Ein in der mittelhessischen Stadt Kirchhain bei Marburg schwer verletzt aufgefundener Mann gibt der Polizei Rätsel auf. Der 59-Jährige war am Freitag in einem Haus entdeckt worden und hatte Verletzungen an seinem gesamten Körper. Bislang hätten sich keine Hinweise auf einen genauen Ablauf des Geschehens oder ein Motiv für die Tat ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Marburg am Montag mit. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen, um die genauen Hintergründe herausfinden zu können. Der 59-Jährige befindet sich der Polizei zufolge in einem Krankenhaus und konnte noch nicht befragt werden.