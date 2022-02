Mannheim-Rheinau. (pol/lesa) Ein Auto mit Totalschaden, ein weiteres beschädigtes Fahrzeug und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag gegen 13 Uhr auf der Mallaustraße ereignete. Laut Polizei war dort ein 35-Jähriger in seinem VW Lupo in Richtung Schreiberstraße unterwegs. Als er zum Überholen eines BMW X3 ansetzte, übersah er laut Polizei wohl, dass dessen 23-jähriger Fahrer bereits zum Abiegen in ein dort liegendes Firmengelände angesetzt hatte. Dank einer Vollbremsung kam es zwar nicht zu einer Kollision. Der Kleinwagen geriet allerdings ins Schleudern und prallte auf einen gegenüber geparkten Mercedes-Benz.

Durch die Wucht des Aufpralls habe der Kleinwagen sich auf der Mallaustraße mehrfach gedreht. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen kam es laut Polizei dabei nicht. Im Lupo jedoch wurde der Airbag ausgelöst, der 35-Jährige aber nicht verletzt. Beide beschädigte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Am Lupo entstand mit einem Sachschaden in Höhe von 4000 Euro wohl Totalschaden.