Bei Gleisarbeiten ist am Montag in Mannheim ein Lastwagen mit Gasflaschen in Brand geraten. Ursache seien Schweißarbeiten an der Straßenbahntrasse gewesen, sagte der Einsatzführer der Feuerwehr. Das lichterloh brennende Baustellenfahrzeug sei mit drei Wasserwerfern aus der Distanz gelöscht worden. Die Arbeiter konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Zu Explosionen, die weit mehr Schaden hätten anrichten können, sei es nicht gekommen. Der Verkehr wurde zeitweise umgeleitet. Der Straßenbahnverkehr war rund zwei Stunden lahm gelegt.