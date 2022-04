zg. Entspannt über den Maimarkt bummeln, sich nach Neuheiten umsehen und aus den Sonderschauen wertvolle Infos und Tipps mit nach Hause nehmen – das dürfen Maimarkt-BesucherInnen vom 30. April bis 10. Mai von 9 bis 18 Uhr und zwar ohne Mund-Nasen-Schutz (laut der neuen Landesverordnung, die seit 3. April in Kraft ist, entfallen bei Veranstaltungen alle Corona-Beschränkungen). In den Hallen sorgen aber Ventilatoren für ständigen Luftaustausch. Breite Gänge und großzügige Abstände zwischen den einzelnen Ständen ermöglichen ein Flanieren ohne Tuchfühlung. Wer sich besonders umsichtig und rücksichtsvoll verhalten möchte, darf selbstverständlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei der Anfahrt mit Bussen und Bahnen ist das nach derzeitigem Stand sogar noch Pflicht.

Auf dem Maimarkt Mannheim präsentieren rund 800 Aussteller in 31 Hallen und auf dem großen Freigelände Innovationen und Klassiker, die den Alltag praktischer, gesünder, nachhaltiger oder einfach schöner machen.

Offizielle Eröffnung

Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, und Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz sind die Redner der offiziellen Eröffnung des Maimarktes Mannheim am Samstag, den 30. April, um 10 Uhr im Festzelt. Im Anschluss wird sich der Vertreter der Landesregierung gemeinsam mit dem Stadtoberhaupt und Ehrengästen bei einem Rundgang über die Angebote informieren. "Der Maimarkt als größte Regional- und Verbrauchermesse Deutschlands rückt die bäuerliche Landwirtschaft und mittelständisch geprägte Ernährungswirtschaft aus Baden-Württemberg erneut in den Fokus", so Hauk, der bereits mehrfach Gast auf dem Maimarkt war. "Das ist ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit und Produkte unserer heimischen Erzeuger und Verarbeiter. Wie wichtig regionale Produkte und regionale Lieferketten sind, haben uns die weltweiten und leider auch europäischen Krisen erneut vor Augen geführt."

So schön vielseitig

Schauen, flanieren, kaufen und staunen: Was wäre der Maimarkt Mannheim ohne seine Sonderschauen! Sie zeigen den Alltag aus neuen Perspektiven, geben Inspirationen für ein gesünderes, nachhaltigeres, abwechslungsreiches Leben und bieten Ausflugstipps, klimafreundliche Technologien, heimische Produkte und vieles mehr. Sogar ein Blick in die Zukunft ist dabei.

Schlösser, Museen, Ausflugsziele und Unternehmen aus der Region – in Halle 35 zeigt sich die Metropolregion von ihren schönsten Seiten für Häuslebauer, Energiesparer, Pendler und Reiselustige. Angesagt sind Winzerfamilien, Hoheiten und altes Handwerk, aber auch täglich wechselnde Mitmach-Aktionen wie "Seedballs" kneten oder ein PET-Windspiel basteln. Beim Metropolissimo-Quiz können BesucherInnen spielerisch ihr Wissen über die Region testen. Interessierte finden News und praktische Tipps rund um klimafreundliche Energieversorgung und Elektromobilität. Für Entdeckungsreisen ins Umland gibt es Infos zu Destinationen, Tickets und Tarifen, Bus und Bahn, Carsharing und dem individuellen Personen-Shuttle "fips".

Digital und mitten im Leben: Das Handwerk

Ein Blick durch die VR-Brille – und schon kann sich der Kunde vorstellen, wie’s aussehen wird. Der Laser misst sekundenschnell, die Rechnung gibt’s per Mausklick: Moderne HandwerkerInnen bauen auf Digitalisierung, sie hält ihnen den Rücken frei für ihr Können und ihre Kreativität. Die stellen sie in Halle 04 unter Beweis: In den Lebenden Werkstätten arbeiten Fliesenleger, Stuckateure und Bauhandwerker. Kfz-Handwerker und Sattler machen ein Auto fit und schön, nebenan bekommt man Elektromobilität erklärt.

Anlagenbauer, Schornsteinfeger und Dachdecker helfen beim Energiesparen. Maler, Metallbauer, Schreiner und Steinmetze machen das Nützliche schön. Mit einer Top-Frisur fühlt man sich auf dem Foto wohl und gönnt sich was Leckeres aus der Konditorei. Das Handwerk bietet tolle Zukunftschancen, die Ausbildung ist vielseitig wie noch nie – mit spannenden Perspektiven auch für AbiturientInnen und StudienumsteigerInnen. Täglich von 9 bis 13 Uhr gibt es Infos zum Thema Berufsorientierung im Forum Handwerk.

Eine Gondel voller Vorfreude

Mit der Seilbahn vom Luisenpark über den Neckar und mitten in die Bundesgartenschau einschweben: Das ist in weniger als einem Jahr Realität!

Dann verwandeln sich das Gartenschau-Gelände und ganz Mannheim in ein 178 Tage dauerndes Sommerfest. In einer Seilbahngondel kann man sich schon mal in die Zukunft träumen. Auf dem Freigelände und in Halle 41 informieren die BUGA23-MacherInnen über Gelände und Bauten, Pflanzungen und Programm.

Maimarkt-Turnier

Ein Highlight des Maimarkts ist das 58. Reit- und Springturnier, das in diesem Jahr erstmals mit Nationenpreis durchgeführt wird. Es findet an allen Maimarkttagen auf dem Turnierplatz statt. Höchstleistungen zeigen auch behinderte Sportreiter bei den Para-Equestrians.

Tickets für die überdachte Sitztribüne mit nummerierten Plätzen sind seit dem 5. April unter www.maimarkt.de und www.maimarkt-turnier.de erhältlich.

Info:

Maimarkt Mannheim

30. April bis 10. Mai 2022,

täglich von 9 bis 18 Uhr

Infos und Vorverkaufsstellen unter www.maimarkt.de und unter Tel. 0621 42509-20