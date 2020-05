Tui: Mallorca ist "nicht abgehakt"

(dpa) Tui verspricht Urlaubern eine Wiederaufnahme des Betriebs zu wichtigen Mittelmeer-Zielen in diesem Sommer – sollte sich die regionale Lage bei den Corona-Infektionen weiter entspannen. "Wir werden noch diesen Sommer fliegen", sagte Tui-Deutschland-Chef Marek Andryszak gestern gegenüber Medien. Vom 1. Juli an gehe es nach Griechenland, spätestens einen Monat danach auf die Balearen: "Ich gehe nicht davon aus, dass der Mallorca-Urlaub abgehakt ist." Spanien habe "sehr große Fortschritte" im Kampf gegen die Pandemie gemacht.

Die Fluggesellschaft Eurowings baut trotz der amtlichen Corona-Reisewarnung ihr Angebot nach Mallorca ab dem kommenden Wochenende aus. Neben der nie unterbrochenen Verbindung von Düsseldorf kommen ab heute (15. Mai) Flüge aus Hamburg und Stuttgart hinzu, so ein Sprecher. Köln und München folgen am Wochenende – wie auch Flüge zu weiteren Zielen im Mittelmeer-Raum wie Neapel, Catania und Olbia in Italien oder Kavala. Derzeit befänden sich keine klassischen Touristen an Bord der Maschinen, sondern Residenten, Geschäftsleute oder Personal verschiedener Organisationen.