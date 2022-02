Anreise: Male wird von diversen Airlines wie Condor, Lufthansa, Austrian oder Edelweiss Air bedient. Ab ca. 520 Euro retour. www.condor.com, www.lufthansa.com, www.austrian.com, www.flyedelweiss.com.

Einreise: Kostenlose Visa werden bei Einreise erteilt, bei der auch ein negativer PCR-Test vorgelegt werden muss. Keine generelle Impfpflicht. Nur bei Aufenthalt auf sog. "local island" Covid-Impfung erforderlich.

Sicherheit und Gesundheit: Neben Einhaltung der Corona-Regeln ist konsequenter Mückenschutz, bevorzugt mit DEET-haltigem Repellent, empfehlenswert. Auf den gesamten Malediven sind Dengue- und Chikungunya Fieber sowie Zika weit verbreitet. Alle drei Virus-Infektionen werden durch die tagaktive Aedes-Mücke übertragen.

Angebote: Beach Bungalow mit eigenem Pool im Oblu Select at Sangeli, Kaafu Atoll, 5 Tage AI mit Flug ab 2.109 Euro bei Jahn Reisen, www.jahnreisen.de. Vergleichbare Angebote bei TUI und Co., www.tui.de

13 Tage Platinum plus all inclusive im luxuriösen Atmosphere Kanifushi Resort, Lhaviyani Atoll, (wahlweise auch andere Insel mit oder ohne Stopover in Dubai möglich) inkl. Flug ab 5.630 Euro bei Geoplan Privatreisen, www.geoplan-reisen.de.

Auskünfte: https://visitmaldives.com