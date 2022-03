Egelsbach/Braunschweig (dpa/lhe) - Das Flugzeug mit drei Insassen sei in geringer Höhe in eine unkontrollierte Lage gekommen, auf den Boden geprallt und ausgebrannt. Die Maschine stürzte am 31. März 2019 rund 600 Meter vor der Landebahn des Flughafens in Egelsbach ab.

Bei dem Absturz im Kreis Offenbach waren eine 55 Jahre alte russische Geschäftsfrau, ihr 81 Jahre alter Vater und der 53-jährige Pilot aus Russland ums Leben gekommen.

Untersuchungsbericht