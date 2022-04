Am ersten Wochenende der Osterferien hat auf dem Frankfurter Flughafen reger Reiseverkehr geherrscht. Nach dem Wegfall zahlreicher Corona-Beschränkungen gab es am Samstag in den Abfertigungshallen des größten deutschen Airports dichtes Gedränge, vor den Schaltern bildeten sich lange Warteschlangen. "So voll war es hier schon lange nicht mehr", berichtete ein Besucher.