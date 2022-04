Wegen des Wintereinbruchs hat es am Frankfurter Flughafen etliche Verspätungen gegeben. Wie das Verkehrsministerium am Samstag in Wiesbaden mitteilte, starteten von Deutschlands größtem Airport am späten Freitagabend trotz des bestehenden Nachtflugverbots noch 35 Flugzeuge nach 23.00 Uhr.