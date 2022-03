Ein Kleinkind hat sich in Ludwigshafen selbst in ein Auto eingeschlossen und musste von der Polizei befreit werden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die Mutter das einjährige Kind am Freitagmorgen für einen kurzen Moment mit dem Autoschlüssel unbeaufsichtigt gelassen. "Als das Kleinkind schon etwa eine Stunde im Fahrzeug eingeschlossen war, bat die Mutter die Polizei um Hilfe", berichteten die Beamten. Das Fahrzeug habe geöffnet und das Kleinkind befreit werden können. Vorsorglich wurde das Kind zur medizinischen Abklärung dem Rettungsdienst übergeben.