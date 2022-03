Ein E-Bike-Fahrer ist in Ludwigshafen beim Abbiegen gestürzt und schwer verletzt worden. Der 41-Jährige habe mit seinem Pedelec vom rechten Fahrbahnrand auf den linksliegenden Gehweg abbiegen wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei er zu Fall gekommen. Der 41-Jährige musste laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden und konnte zunächst nicht zu dem Unfall befragt werden.