Nach Angaben Luchas wird von der kommenden Woche an auch der Impfstoff von Novavax zur Verfügung stehen. Das Mittel wurde als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff - er basiert also auf einer anderen Technologie als die bisher verfügbaren Corona-Präparate.

In Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens 8.172.783 Menschen aus Baden-Württemberg einmal geimpft (Stand: Dienstag, 16.00 Uhr) . Das sind nach Angaben des Landesgesundheitsamtes 73,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 6.089.141 Menschen beziehungsweise 54,8 Prozent.

