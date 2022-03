> Die Urkunde im Lorscher Codex wurde im Jahr 822 verfasst und wird im Staatsarchiv Würzburg aufbewahrt. Die folgende deutsche Übersetzung stammt von Rüdiger Lenz:

"Im Namen Gottes schenke ich Irminrat zum Gedenken an die Seelen von Meginher und Hiltrad dem Heiligen Nazarus, dessen Leib im Kloster Lorsch ruht, wo der ehrwürdige Abt Adalung die Aufsicht führt. So verfüge ich, dass die[se] Schenkung ewigen Bestand haben soll und von mir freiwillig gemacht wurde, und ich übergebe im oben genannten Gau [Elsenzgau] in der Mark Meckinesheim einen Beifang. Am heutigen Tag übergebe, schenke und übertrage ich im Namen Gottes diesen [Beifang] zum ewigen Nutzen und in der Weise, dass er als Vermögenszuwachs diene, mit Handschlag [rechtswirksam] vollzogen. Geschehen im Kloster Lorsch im Jahre VIIII des Kaisers Ludwig [= Jahr 822]." lew