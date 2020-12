Info-Kasten

Reiseziel: Tripoli ist die zweitgrößte Stadt des Libanons und liegt an der Mittelmeerküste rund 80 Kilometer nördlich von Beirut.

An- und Einreise: Von verschiedenen deutschen Städten gibt es Direktflüge nach Beirut. Benötigt wird ein Reisepass, der noch mindestens sechs Monate gültig ist. Finden sich im Pass Hinweise auf einen vorherigen Israel-Aufenthalt, wird die Einreise verweigert. Nach Tripoli gelangt mit dem Bus von Beirut in rund zwei Stunden.

Sicherheit: Durch die anhaltende Wirtschaftskrise herrscht im Libanon eine große Not. Dadurch habe sich auch die Sicherheitslage verschlechtert, schreibt das Auswärtige Amt und rät Reisenden zum Beispiel von Tripoli ab. Für das ganze Land gibt es eine corona-bedingte Reisewarnung. Wer den Libanon besuchen möchte, sollte abwarten, bis sich die Lage vor Ort gebessert hat.

Geld: Das libanesische Pfund ist eigentlich zu einem festen Kurs an den US-Dollar gekoppelt, der Kurs hat sich aber in der Krise deutlich verschlechtert. Reisende haben am besten genug Dollar in der Tasche.

Corona-Lage: Der Libanon ist von der Pandemie stark betroffen und gilt als Corona-Risikogebiet. Für die Einreise aus Deutschland braucht man einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 96 Stunden sein darf. Danach müssen Reisenden zehn Tage in Quarantäne oder erneut einen Test machen. Bis zum Ergebnis dieses Tests müssen sie in Isolation am geplanten Aufenthaltsort bleiben.