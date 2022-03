Mainz (dpa) - Knapp zwei Wochen nach dem massiven Corona-Ausbruch bei den Rheinhessen haben sich am Dienstag die letzten betroffenen Spieler freigetestet, berichtete FSV-Trainer Bo Svensson. Dies bedeute aber nicht, dass alle Profis im Nachholspiel gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) mitwirken können. "Wir müssen nach wie vor damit umgehen, dass alle auf einem unterschiedlichen Stand sind", sagte der Däne und betonte: "Für alle, die denken, wenn man negativ ist, sei man auch spielfähig: Dem ist nicht so."

Abgesehen von den noch nicht wieder fitten Spielern und den Langzeitverletzten fehlen die gesperrten Dominik Kohr und Alexander Hack. Dennoch ist Svensson davon überzeugt, dass gegen den BVB eine konkurrenzfähige Mannschaft auf dem Rasen stehen wird.

