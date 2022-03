Die Versorgung mit Lebensmitteln ist in Baden-Württemberg nach den Worten von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) gesichert. Hauk sagte am Donnerstag in Stuttgart: "Das Bild teils leerer Regale verstärkt diese Unsicherheit und treibt Hamsterkäufe in die Höhe." Diese seien jedoch in keinem Fall nötig. "Lücken in Supermärkten sind aktuell auf die angespannte Situation im Logistik- und Transportsektor zurückzuführen."