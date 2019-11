(dpa)-Er enthält viele Vitamine sowie Mineralstoffe und wird das ganze Jahr über hierzulande geerntet: Lauch ist ein wunderbares Gemüse für den Winter. Er ist für Suppen, in der Quiche, als Auflauf oder gedünstet als Beilage geeignet (s. Rezept). Der Lauch lässt sich problemlos mehrere Tage lagern – wenn man die Stangen bei einer niedrigen Temperatur aufbewahrt. Darauf macht der Rheinische Landwirtschafts-Verband aufmerksam. Das Gemüse kann man sogar einfrieren und später gemischt mit Möhren und Knollensellerie als Suppengemüse verwenden, ganz ohne Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel. Wichtig für die Zubereitung ist nur: Damit es beim Essen nicht knirscht, sollte man die Stangen vorab gründlich waschen und dabei auch zwischen den Blattachsen reinigen.

Lauch-Auflauf mit Kasseler

Zutaten für 2 Portionen:

2 Stangen Lauch

100 g Kasseler-Aufschnitt

50 g geriebener Gouda

200 ml Sahne

50 ml Milch

2 TL Zitronensaft

2 TL Tafelmeerrettich

2 TL weiche Butter

gehackte Petersilie

Muskat

Salz und Pfeffer

Den Lauch gründlich putzen und waschen. In vier Zentimeter lange Stücke schneiden und diese in Salzwasser etwa fünf Minuten garen. Sahne mit Milch aufkochen, mit Salz, Pfeffer, Muskat, Petersilie, Meerrettich und Zitronensaft würzen. Lauch und Kasseler in eine mit Butter eingefettete Auflaufform schichten. Soße darübergießen und das Ganze mit dem geriebenen Gouda bestreuen.

Im auf 220 Grad Ober-/Unterhitze vorgeheizten Backofen für eine gute Viertelstunde überbacken. Dazu passen sehr gut Salzkartoffeln, aber auch frisches Brot. Wer keinen Meerrettich mag, kann stattdessen auch Senf verwenden.