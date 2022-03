500 Arbeitsplätze sind mittlerweile aus Ballungszentren in ländlicher gelegene Finanzämter in Hessen verlagert worden. Die Verlagerung von 700 weiteren Arbeitsplätzen sei bereits angestoßen worden, teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) anlässlich der Debatte am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden mit. Mit dieser Strukturreform der Steuerverwaltung würden gezielt ländliche Regionen in Hessen gestärkt und für die Beschäftigten kürzere Wege zu ihrem Arbeitsplatz ermöglicht.