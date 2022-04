Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hat den Entlassungsantrag der Opposition gegen Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) als unbegründet und lächerlich zurückgewiesen. SPD und FDP hätten in der Corona-Politik diametral unterschiedliche Meinungen vertreten, sagte Schwarz am Dienstag in Stuttgart. "Das ist ein reiner Showantrag und keine verantwortungsvolle Haltung, die die Opposition an den Tag legt." Lucha habe weiter die Unterstützung der Regierungsfraktionen.