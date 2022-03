Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto sind am Donnerstag in Nordhessen zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei in Kassel entstand ein Schaden von rund 35 000 Euro. Der 60 Jahre alte Busfahrer hatte den Ermittlungen zufolge in der Nähe von Schauenburg (Landkreis Kassel) beim Abbiegen zu weit ausgeholt und war dadurch in den Gegenverkehr geraten.