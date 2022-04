Ulm (dpa) - Zu Prozessbeginn hatte der Beschuldigte die Tat im Oktober 2021 eingeräumt und sich bei den Betroffenen entschuldigt. Er gab zu, eine Bombenattrappe und ein Erpresserschreiben in dem Kaufhaus in der Ulmer Innenstadt deponiert zu haben. Mit dem Schreiben hatte er laut Anklage die Zahlung von rund 1,4 Millionen Euro in der Internetwährung Bitcoin gefordert. Andernfalls würde eine echte Bombe folgen.

In einer vor Gericht verlesenen Erklärung seines Anwalt hatte der Mann mitgeteilt, er habe geglaubt, an einem Gehirntumor erkrankt zu sein, und Ärzte hätten ihm eine Lebenserwartung von nur noch einem Jahr bescheinigt. Mit dem geforderten Geld habe er eine teure Laserbehandlung bezahlen wollen. Nach Angaben des Gerichts ist der mehrfach vorbestrafte Deutsche aber nicht an Krebs erkrankt, sondern gesund.