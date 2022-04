Nach einem folgenschweren Angriff mit einer Glasflasche stehen von heute (9.00) an ein 49 Jahre alter Mann und seine 29 Jahre alte Lebensgefährtin vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage wirft dem Paar einen gemeinschaftlichen Totschlagsversuch sowie schwere Körperverletzung zur Last. Der Tat in der Wohnung des Opfers in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) war im Januar 2021 ein Trinkgelage vorausgegangen, das laut Anklage von der 49-Jährigen für beendet erklärt worden war. Einer der insgesamt zwölf Stiche mit der abgebrochenen Flasche traf auch das linke Auge der Frau, auf dem sie seither blind ist. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst Fortsetzungstermine bis Mitte Mai terminiert.