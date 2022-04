Nach einer Einigung des Bundes im Konflikt um den Artenschutz rechnet Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) bereits in diesem Jahr mit den ersten Projektplanungen für Windräder in Landschaftsschutzgebieten. "Wir bekommen endlich den erhofften Rückenwind, den wir für den schnelleren Ausbau von Windkraftanlagen brauchen", sagte Walker am Montag in Stuttgart. Zuvor hatten Umwelt- und Wirtschaftsministerium im Bund einen jahrelangen Streit beigelegt, der als Hemmnis galt für einen schnelleren Ausbau der Windkraft an Land.