Im Ukraine-Konflikt hofft die evangelische Kirche auch auf die Kraft des göttlichen Beistands. Angesichts der Eskalation an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine rufen die Landeskirchen in Baden und Württemberg zu Friedensgebeten auf. "Der Geist der Liebe Christi ermutigt uns dazu, für Versöhnung und Frieden einzutreten, auch wenn die Gespräche festgefahren scheinen", sagte der württembergische Landesbischof Frank Otfried July am Mittwoch in Stuttgart.