Lampertheim-Rosengarten. (pol/rl) Am Samstagabend bekämpfen die Feuerwehren aus Bürstadt, Lampertheim, Hofheim und Hüttenfeld den Brand von mehreren hundert Strohballen auf einer Freifläche im Bereich "Am Küblinger Damm" in Lampertheim-Rosengarten.

Ein zunächst gemeldeter Vollbrand einer Scheune bestätigte sich nicht. Die Feuerwehren waren geraume Zeit mit den Lösch- und Nachlöscharbeiten befasst. Hinweise zu einer möglichen Brandursache lagen nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt.