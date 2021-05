Ladenburg. (RNZ/lyd) Die Stadt Ladenburg hat eine Allgemeinverfügung erlassen, demnach der Aufenthalt im Bereich der Neckarwiesen, Fährwiese, Festwiese sowie des Benz-Parks am Sonntag, 9. Mai, außerhalb der Wege nicht gestattet ist, teilt die Stadt auf ihrer Website mit.

Damit reagiert die Stadtverwaltung auf eine Ankündigung, wonach am Sonntag ein sogenanntes "Klappstuhl-Kaffeekränzchen" stattfinden soll. Die Ankündigung wurde über Internetforen geteilt und bis zu 500 Personen sollen dem Aufruf folgen.

Das Ziel der Veranstaltung sei es, sich mit anderen Menschen zu treffen, zu unterhalten, zu musizieren und zu tanzen. Derartige Veranstaltungen sind gegenwärtig durch die Corona-Verordnung untersagt. Bei bisherigen Veranstaltungen dieser Art im ganzen Bundesgebiet, zuletzt auch am vergangenen Sonntag in Ladenburg und in Bad Rappenau, haben die Teilnehmenden die geltenden Abstands- und Hygienevorgaben der Corona-Verordnung nicht beachtet.

Die Neckarwiese in Ladenburg diene der Bevölkerung als Freizeit- und Erholungsgebiet, so die Stadt. Sie werde gerade am Wochenende stark genutzt. Das Zusammentreffen mit einer Gruppierung von ca. 500 Personen ohne Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften sei zu verhindern.

Es bestehe die Gefahr, dass es bei der Aktion zu einer Vielzahl von Ansteckungen mit dem Coronavirus kommt. Dies ist angesichts der weiterhin hohen Inzidenzen im Rhein-Neckar-Kreis eine Gefahr für Leib und Leben im Falle einer Erkrankung und nicht hinzunehmen.

Nach Absprache mit der Polizei und den Erfahrungswerten vom vergangenen Wochenende sei die Sperrung der Neckarwiese sowie der Grünflächen in der Umgebung notwendig. Die Wege sind hiervon nicht betroffen.