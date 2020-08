Sennfeld. (joc) 21 RNZ-Leser verfolgten gespannt die Führung durch und um das Sennfelder Schloss. Die RNZ sprach stellvertretend mit einigen Teilnehmern über ihre Eindrücke:

Albert Rückert (Adelsheim): "Das Highlight war für mich die herrliche Parkanlage. Aber auch das Schloss im Inneren ist natürlich sehr reizvoll. Bei der Führung hat man die Begeisterung der jungen Schlosseigentümerin förmlich gespürt, die auch gleich auf jeden Teilnehmer der Führung übergesprungen ist. Ich hoffe, dass sie und ihr Mann all ihre Pläne umsetzen können und dabei auch den wirtschaftlichen Erfolg erzielen können, den sie anstreben."

Alfred Kurz (Mosbach): "Mich hat das Sennfelder Schloss sehr beeindruckt. Hier ist mit viel Liebe zum Detail ein Gesamtensemble geschaffen worden, das einfach wunderschön und sehr stimmig ist. Alles passt prima zusammen. Die Führung durch die Schlossherrin war sehr charmant. Sie war rhetorisch sehr gut und hat sich auf wichtige Kernfragen fokussiert. Das hat sehr gut gepasst. Ein Dank an die RNZ, dass sie so etwas möglich gemacht hat."

Franz Wawru (Aglasterhausen): "Ich war angenehm überrascht. So etwas hatte ich im Vorfeld nicht erwartet, als ich mir Fotos am Computer angeschaut habe. Aber da kann das Internet nicht mithalten. Diese Atmosphäre muss man einfach live erleben. Die Führung durch Frau Nagel war sehr abwechslungsreich und kurzweilig. Ein Lob an die RNZ, die hier ein gutes Händchen hatte. Ich hoffe, die Sommertour der Rhein-Neckar-Zeitung wird auch nächstes Jahr wieder in Buchen und Mosbach angeboten."