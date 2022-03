Zwei Jahre nach dem ersten Corona-Lockdown hat der Geschäftsführer von Live Nation, Marek Lieberberg, eine rasche Aufhebung der Einschränkungen für die Konzertbranche gefordert. "Der Corona-Fluch brachte das Veranstaltungsgeschäft in Deutschland völlig zum Erliegen und erodierte die professionellen Strukturen der modernen Musikkultur", sagte Lieberberg in Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur. "Immer wieder geforderte Wiedereröffnungsperspektiven scheiterten an Angst und Apathie der politisch Verantwortlichen, während in anderen Ländern die Musik längst wieder spielte."