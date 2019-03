Kürnbach. (pol/mare) Eine 84 Jahre alte Frau ist am Freitagabend in Kürnbach tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Die genaue Todesursache stehe demnach zwar noch nicht fest. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod gäbe es aber nicht.

Zunächst war einem Pizzaboten bei einer Lieferung eine 54-jährige Frau aufgefallen, da sie in sehr schlechter Verfassung war. Er sprach später deswegen den Vermieter des Hauses an. Als auf das Klopfen niemand reagierte, verständigte der Vermieter die Polizei. Diese wiederum rief die Feuerwehr, um die Wohnungstür zu öffnen.

Drinnen fanden die Polizisten dann die 84-jährige Frau - sie lag tot in ihrem Bett und war vermutlich schon Tage zuvor gestorben. Ihre 54-jährige Pflegerin war ebenfalls in der Wohnung und in sehr schlechtem Zustand, weswegen sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Kriminalkommissariat Bruchsal führen die weiteren Todesermittlungen. Insbesondere wird geprüft, ob oder inwiefern der Pflegerin Schuld am Tod der Seniorin ist. Hierzu wurde unter anderem eine Obduktion der verstorbenen Frau beantragt.