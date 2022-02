> Christoph Oeldorf ist 43 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Hirschberg an der Bergstraße. Im April 2017 wurde der Kandidat der Freien Wähler mit knapp 56 Prozent im zweiten Wahlgang zum neuen Bürgermeister von Wilhelmsfeld gewählt – und damit zum Nachfolger von Hans Zellner, der nach 32 Jahren nicht mehr kandidierte. Zuvor war Oeldorf stellvertretender Leiter der Bundesarbeitsagentur in Weinheim und absolvierte an der Hochschule Kehl einen Masterstudiengang für Führungskräfte in der Verwaltung. Und er war Mitglied im Hirschberger Gemeinderat. Was ein Bürgermeister so alles leisten muss, hat Oeldorf von Kindesbeinen an kennengelernt. Sein Vater war von 1975 bis 2007 Bürgermeister von Hirschberg. Oeldorf ist in Leutershausen aufgewachsen, war dort schon früh als Handballer bei der SG und bei den Pfadfindern aktiv. Mitte des vergangenen Jahres gab Oeldorf seine Kandidatur in Schriesheim bekannt, wo er sich Ende November gleich im ersten Wahlgang mit über 56 Prozent der Stimmen durchsetzte. Eine Klage verhindert derzeit den Amtsantritt als Bürgermeister, sodass er lediglich als sogenannter Amtsverweser starten konnte. Durch seine Wahl in Schriesheim ist Oeldorf nicht mehr Erster Vorsitzender des "Zweckverbandes Grundwasserversorgung Eichelberg". Dieses Amt ist stets an den Bürgermeister von Wilhelmsfeld gebunden. Seinen Posten als Zweiter Vorsitzender des "Abwasserzweckverbandes Schönau" wird er bei der nächsten Wahl aufgeben. Nach wie vor ist Oeldorf Vorsitzender des Roten Kreuzes Steinachtal und Vorstandsmitglied im Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar. cm