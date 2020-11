> Auf dem Kramerhof in Mauer beginnt die Gans-Saison jedes Jahr bereits im Frühsommer. In diesem Jahr kamen im Juni etwa 20.000 Küken auf dem Hof an. Die sogenannten "Eintagsküken" mit einem Gewicht von jeweils etwa 50 Gramm stammten aus Betrieben in Deutschland. Sie verbrachten die ersten Wochen unter Wärmelampen bei 37 Grad im Stall. Im Alter von drei Wochen gingen etwa 2000 Küken an andere Betriebe in der Region. Ab sechs Wochen wurden die verbliebenen Tiere auf umzäunte Maisfelder um den Hof herum gelassen, wo sie jede Menge Auslauf haben. Die Maispflanzen selbst sind jedes Jahr auch die Hauptnahrung für die Gänse und schützen sie zudem vor der prallen Sommersonne. Bis zur Schlachtung im Winter bringen die Gänse stattliche sieben Kilo auf die Waage. Vor der Schlachtung werden sie betäubt, danach gerupft. Die Federn werden an einen Betrieb weitergegeben, der sie reinigt und in Kissen oder Bettdecken verarbeitet. Mit Füchsen gibt es weniger Probleme, dafür ist schon einmal ein Hund auf das Feld eingedrungen und hat etliche Tiere gerissen. cm/agdo