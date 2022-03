In einem früheren Impfzentrum in Esslingen bekommen bis zu 400 aus der Ukraine geflüchtete Menschen ein Dach über dem Kopf. Die Feuerwehr stellte dort am Samstag eine Notunterkunft fertig. Rund 30 Helfer und Helferinnen hatten seit dem vergangenen Montag Schränke, Stühle, Betten und anderes Mobiliar in die Räume transportiert. Sanitäre Einrichtungen seien vor Ort, ebenso werde medizinische Versorgung angeboten und eine Essensausgabe organisiert, sagte der Leiter der Stabsstelle Besondere Gefahrenabwehr der Feuerwehr, Andreas Gundl.