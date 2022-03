Im Zusammenhang mit der Krawallnacht in Stuttgart vor fast zwei Jahren hat die Polizei am Dienstagmorgen die Wohnungen von zwei Verdächtigen in der Landeshauptstadt durchsucht. Dabei seien Beweismittel beschlagnahmt worden, die nun ausgewertet würden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details dazu nannte er zunächst nicht. Die beiden Beschuldigten, eine 18 Jahre alte Frau und ein 22 Jahre alter Mann, sollen bei den Krawallen in der Nacht zum 21. Juni 2020 unter anderem Flaschen geworfen haben und an anderen Sachbeschädigungen beteiligt gewesen sein. Den Angaben zufolge werden sie der linken Szene zugerechnet.